Wolfsburg anuncia venda do meia Draxler para o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain deu um grande presente de Natal para sua torcida neste sábado. Na véspera da data festiva, o clube francês acertou a contratação do meia Julian Draxler (foto), do Wolfsburg e da seleção alemã. Foi justamente seu antigo time que confirmou a negociação.

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo Wolfsburg, Draxler assinou contrato por quatro temporadas com o PSG. O jovem jogador, de 23 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol alemão nos últimos tempos e era um dos jogadores mais disputados desta janela de meio de temporada no futebol europeu.

“Nós tivemos algumas conversas muito intensas, mas também construtivas, com o Paris Saint-Germain, Julian Draxler e seu empresário nos últimos dias. Estamos confiantes que chegamos a uma conclusão satisfatória para todas as partes”, declarou o diretor esportivo do Wolfsburg, Olaf Rebbe.

O Wolfsburg informou que os dois clubes concordaram em não revelar os detalhes financeiros da transação, mas a imprensa europeia garante que o PSG desembolsou algo entre de 35 e 40 milhões de euros para tirar o alemão de seu antigo time.

Revelado pelo Schalke 04, Draxler havia chegado ao Wolfsburg em agosto do ano passado. Mesmo com a pouca idade, já atuou 27 vezes com a camisa da seleção alemã. Ele deixará saudade no clube, que não faz boa temporada e é somente o 13.º do campeonato nacional.

“É claro que estou triste por ver o Julian ir embora, porque ele é um jogador extraordinário. Ele deu tudo de si em partidas recentes e mostrou mais uma vez o quanto este clube significa para ele. Eu espero que a ida para a França dê para ele um novo desafio”, comentou o técnico Valerien Ismael.