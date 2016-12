Durant brilha e Warriors bate o Pistons na NBA; Cavaliers atropela o Nets

Os dois principais times da NBA na atualidade, líder de suas conferências e finalistas das últimas duas temporadas, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors venceram na rodada de sexta-feira. O Cavaliers contou com boa atuação coletiva para atropelar o Brooklyn Nets por 119 a 99, em casa. Já o Warriors visitou o Detroit Pistons e venceu por 119 a 113, com show de Kevin Durant (foto).

Foi a sétima vitória consecutiva do Warriors, melhor time da NBA e líder do Oeste, com 27 triunfos. Já o Cavaliers está na ponta do Leste, com 22. Os dois se enfrentam na rodada de Natal, neste domingo. Derrotados, o Nets é o pior time da NBA, com 22 derrotas, enquanto o Pistons ainda sonha com playoffs na 11.ª posição do Leste, com 14 vitórias.

Em Cleveland, o Cavaliers não teve nenhum grande destaque em quadra, mas viu boas atuações de quase todos os seus jogadores. Sete deles terminaram com mais de 10 pontos. LeBron James foi o cestinha, com 19, mas Tristan Thompson (16 pontos e 11 rebotes) e Kevin Love (14 pontos e 15 rebotes) contribuíram com “double-doubles”.

Muito superior em quadra, o Cavaliers foi abrindo vantagem ao longo dos quartos. Ao fim do terceiro, a diferença era de 41 pontos. Somente quando os reservas entraram em quadra, o Nets conseguiu diminuir a diferença.

Já o Warriors teve muito mais dificuldade para passar pelo Pistons e só buscou a vitória graças aos 32 pontos e oito rebotes de Kevin Durant, além dos 25 pontos e oito assistências de Stephen Curry. O reserva Tobias Harris, com 26 pontos, foi o destaque do Pistons.

O confronto foi bastante equilibrado até seus segundos finais. A dois minutos para o fim, o Pistons chegou a passar à frente, mas as bolas de três pontos definiram o triunfo do Warriors. Durant recolocou o time em vantagem e Klay Thompson, a 20 segundos para o fim, selou o resultado.

Os vice-líderes de cada conferência também venceram. No Leste, o Toronto Raptors chegou ao 21.º triunfo ao bater o Utah Jazz mesmo fora de casa, por 104 a 98, com 36 pontos de DeMar DeRozan. Lucas Bebê terminou com nove, além de seis rebotes, em 32 minutos em quadra. Já o San Antonio Spurs derrotou o Portland Trail Blazers, também fora de casa, por 110 a 90, com 33 pontos de Kawhi Leonard. Foi a 24.ª vitória da equipe.

Na briga pelas primeiras colocações do Oeste, o quinto lugar, Memphis Grizzlies, derrotou o quarto, Houston Rockets, por 115 a 109, em casa. Foram 24 pontos para o armador Mike Conley, enquanto do lado do Rockets James Harden anotou 16 pontos e 17 assistências. Nenê terminou com quatro pontos e cinco rebotes.

Outros brasileiros que atuaram na rodada foram Marcelinho Huertas e Cristiano Felício. Huertas ficou em quadra por 17 minutos e terminou com dois pontos e três assistências na derrota do Los Angeles Lakers para o Orlando Magic por 109 a 90. O Bulls, de Felício, também perdeu, para o Charlotte Hornets, por 103 a 91, com seis rebotes do pivô em 14 minutos. Ele não pontuou.

Outro destaque da rodada foi novamente o armador Russell Westbrook, que chegou ao 14.º “triple-double” da temporada na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Boston Celtics, fora de casa, por 117 a 112. Foram incríveis 45 pontos, 11 rebotes e 11 assistências para o armador, grande candidato a MVP (jogador mais valioso) da competição.

A NBA agora é interrompida para a véspera de Natal e só volta a ser disputada justamente no dia 25, com a tradicional rodada de Natal, quando jogarão: New York Knicks x Boston Celtics, Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors, San Antonio Spurs x Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 103 x 91 Chicago Bulls

Orlando Magic 109 x 90 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 119 x 99 Brooklyn Nets

Boston Celtics 112 x 117 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 113 x 119 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 123 x 99 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 115 x 109 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 91 x 87 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 105 x 109 Sacramento Kings

Denver Nuggets 108 x 109 Atlanta Hawks

Utah Jazz 98 x 104 Toronto Raptors

Phoenix Suns 123 x 116 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 88 x 90 Dallas Mavericks