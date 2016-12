Prestes o deixar o cargo de prefeito de Mauá, Donisete Braga (PT) realizou nesta sexta-feira (23) seu último evento público como chefe do Executivo. O petista inaugurou o Parque da Juventude, espaço dedicado à prática de esportes e atividades físicas no Paço Municipal.

A obra foi inaugurada com mais de um ano de atraso. Chegou a ser prometida para ser entregue em 8 de dezembro de 2015, quando Mauá completou 61 anos. O motivo do atraso, segundo a Prefeitura, foi a demora nos repasses da Dersa, já que a verba é uma contrapartida à construção do trecho sul do Rodoanel. O investimento foi de R$ 1,8 milhão.

Em entrevista ao RD, Donisete revelou qual o montante de restos a pagar que vai deixar para o sucessor Atila Jacomussi (PSB). “Aproximadamente R$ 50 milhões”, afirmou o petista. Ele garantiu que vai estar presente no dia 1º de janeiro no ato de transmissão de cargo para Jacomussi.

Donisete destaca como uma das principais conquistas de seu governo a renegociação de dívida bilionária com a Caixa Econômica Federal. “Passamos de uma dívida de quase R$ 3 bilhões para R$ 400 milhões”, afirma. Segundo o prefeito, deste montante foram pagos até agora R$ 55 milhões.

O petista despistou sobre seu futuro político no ano que vem. Disse que “com certeza” não deixará o PT, mas não deu detalhes sobre qual atividade exercerá a partir de 2017.

Sobre o processo de transição, Donisete fez balanço positivo. “Fizemos uma boa transição. A nossa equipe procurou oferecer para o prefeito eleito Atila todo o diagnóstico das secretarias, os projetos, programas e problemas que terão que ser solucionados. Procurei fazer de uma forma democrática a mais respeitosa possível”, afirma.