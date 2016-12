Reclamações sobre as informações disponibilizadas nas transições entre os governos. Essa vem sendo uma reclamação comum na região nas últimas semanas e em São Bernardo não é diferente. O prefeito eleito, Orlando Morando (PSDB), também demonstrou o seu descontentamento com o ato institucional durante a apresentação dos futuros secretários nesta sexta-feira (23). Apesar de elogiar o gesto do atual chefe do Paço, Luiz Marinho (PT), o tucano considerou que dados importantes não foram passados para o seu grupo.

“A transição deveria ser um ato obrigatório. Você, além de montar o governo após a eleição, você fica na boa vontade de ter as informações ou não. O gesto foi bom, mas as informações de números, pelo menos o que estamos colhendo com o (José Luiz) Gavineli (futuro secretário de Finanças), não é bom”, explicou Morando.

O próximo prefeito são-bernardense reclamou da falta de dados de reajustes de contratos entre a Prefeitura e os fornecedores. “Muitas vezes o gestor público não dá e isso aí, o não reajuste significa que está ocultando uma dívida que eu vou herdar. É uma pedalada em cima de uma dívida que não está nominalmente escrita, pois não foi dado o reajuste, mas vira o ano e esses fornecedores podem entrar na justiça e aí aparece essa conta. No mínimo deveria ser, estou pontuando um tema, deveria ter aparecido”.

Orlando Morando revelou que uma de suas últimas atitudes como deputado estadual – deixará o cargo no próximo dia 30 – foi colher assinaturas para um Projeto de Emenda à Constituição do Estado (PECE) para que o ato de transição passe a ser obrigatório. Durante sua coletiva, o tucano chegou a dizer que pretende dar a ideia aos vereadores para que criem regras na Lei Orgânica sobre quais informações devem ser repassadas ao próximo gestor. “Estamos nos dedicando em tudo o que conseguimos, mas não no que gostaríamos”, disse o próximo prefeito.

Câmara

Questionado sobre a eleição da Câmara, Morando deixou claro que só pretende falar com os vereadores aliados após a finalização da lista de secretários, na próxima semana. Nos bastidores se comenta a possibilidade de algum legislador ser chamado para assumir uma pasta, no nome mais cotado é de Hiroyuki Minami (PSDB). O futuro chefe do Executivo não afirmou nada sobre o assunto.

Minami também é considerado por muitos dos vereadores eleitos como o favorito para assumir a presidência do Legislativo. Porém, o envolvimento da Kronakron na investigação de suspeita de desvios na obra do Museu do Trabalho e do Trabalhador, vem atrapalhando as pretensões do legislador tucano, pois a mesma empresa foi responsável pela construção do anexo II da Câmara de São Bernardo.