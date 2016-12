Diretoria do Palmeiras faz sondagem por Felipe Melo, volante da Internazionale

O Palmeiras fez uma sondagem aos empresários de Felipe Melo, da Internazionale, sobre as condições do contrato do volante. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal esportivo Lance e confirmada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Os contatos feitos até o momento, no entanto, são preliminares. O Palmeiras ainda depende da renovação do contrato de patrocínio com a Crefisa para avançar com uma eventual negociação. Como o jogador atua na Europa, em uma realidade salarial bastante diferente do mercado brasileiro, o clube precisará do apoio financeiro do patrocinador. No caso do atacante paraguaio Lucas Barrios, por exemplo, a Crefisa é responsável pela remuneração do atleta, que gira em torno de R$ 1 milhão por mês.

Felipe Melo é um sonho antigo de vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo e São Paulo. Os interessados, no entanto, esbarraram nos valores de salário. O jogador de 33 anos ainda tem possibilidades de se transferir dentro do mercado europeu. Ele já acumula passagens pelo futebol espanhol, italiano e turco, antes de chegar à Internazionale.

Até o momento, o Palmeiras anunciou a chegada de Keno, atacante do Santa Cruz, Raphael Veiga e Hyoran, meias do Coritiba e Chapecoense, respectivamente.