Italiana Enel anuncia que BNDES confirmou aquisição da Celg D

A italiana Enel S.p.A. anunciou nesta sexta-feira, 23, que sua subsidiária Enel Brasil foi oficialmente confirmada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como vencedora do leilão para aquisição de 94,8% do capital social da Celg Distribuição (Celg D), distribuidora de energia que opera no Estado de Goiás.

Em 30 de novembro, a Enel Brasil foi considerada vencedora do leilão de privatização da Celg D ao oferecer R$ 2,187 bilhões pela empresa, num lance com ágio 28% em relação ao preço mínimo. O grupo foi o único a se apresentar no certame.

Conforme a Enel, a assinatura e conclusão do contrato de compra devem ocorrer no primeiro trimestre de 2017, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Depois de concluir a compra dos 94,8% do capital social da distribuidora, os 5,1% restantes serão oferecidos aos atuais funcionários e aposentados da Celg D, por meio de um processo que prevê a compra pela Enel Brasil das ações não adquiridas pelos funcionários e aposentados.

A Celg D possui 2,9 milhões de clientes. Com a compra da distribuidora, a Enel no Brasil passará a atender cerca de 10 milhões de consumidores. O número global de clientes do Grupo Enel alcançará cerca de 65 milhões, dos atuais 62 milhões.