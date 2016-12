Ainda sem fechar a lista de seu secretariado, o prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fez o segundo anuncio dos membros de seu primeiro escalão nesta sexta-feira (23), no Pampas Palace Hotel. As áreas de transporte e saúde receberam os maiores desafios do futuro gestor que revelará os últimos secretários na próxima semana.

Primeiro nome a ser revelado, Geraldo Reple Sobrinho vai assumir a Secretaria de Saúde. Segundo o futuro gestor da pasta, a prioridade é a contratação de 300 médicos, além da compra de remédios e a realização de mutirões para extinguir a fila de exames na cidade. Morando revelou que a escolha por Reple passou por uma disputa com o Governo Estadual.

“Gostaria de agradecer ao Geraldo, pois ele tinha um convite para ser secretário-adjunto de Saúde no Governo Estadual. Inclusive a sua nomeação já estava no Palácios dos Bandeirantes, mas consegui convencer o pessoal e trouxe ele para cá. O Geraldo terá um grande desafio pela frente, não será uma tarefa fácil”, afirmou o tucano.

Para a área de transportes foram anunciados o nome do futuro secretário, Fernando da Costa, e também do presidente da Empresa de Transportes Coletivos (ETC), Ademir Silvestre. O principal foco da dupla é pensar nas obras de mobilidade da cidade como os corredores de ônibus e também na próxima licitação que definirá a empresa que cuidará do transporte coletivo no município, algo que deve acontecer entre o final de 2017 e o início de 2018.

Pedro Pinheiro vai assumir a Secretaria de Administração. Luiz Mário será o novo procurador-geral do Município e Julia Benício será a chefe da pasta de Governo, e terá como missão cuidar da relação entre o Executivo e o Legislativo. “Temos uma grande bancada (18 vereadores), mas eu quero que essa relação seja muito boa. Não quero vereador chateado”, disse Morando.

A jornalista e assessora de imprensa de Orlando Morando, Thais Santiago, assumirá a pasta de Comunicação. O tucano afirmou que a princípio iria extinguir está secretaria, porém mudou de ideia justificando que é preciso realizar a comunicação de todos os seus atos e de seus secretários para a população.

Até o momento foram anunciados 14 nomes, a expectativa é que na próxima semana mais quatro ou cinco membros do primeiro escalão sejam revelados. Questionado sobre a possibilidade de um dos vereadores assumir uma das pastas restantes, Morando se esquivou e disse que o principal motivo para ser seu secretário é a “meritocracia”.

Lista de secretários já revelada por Morando: O vice-prefeito Marcelo Lima (Serviços Urbanos); Maurício Soares (Desenvolvimento Social); Carlos Maciel (Assuntos Jurídicos); Paulinho Guilhete (Obras e Serviços, e Planejamento); Susana Dechechi (Educação); João Abucater (Habitação); e José Luiz Gavineli (Finanças).