Motorista atropela e mata mulher e criança na zona leste de SP

Um motorista atropelou e matou uma mulher e uma criança de seis anos na região do Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 22. Outras duas pessoas e o motorista ficaram feridos.

O acidente aconteceu por volta das 19h30 na avenida Adutora do Rio Claro, na divista entre São Paulo e Mauá. De acordo com a Polícia Militar, o motorista atropelou as quatro pessoas e em seguida bateu o carro contra um poste.

A mulher e a criança morreram no local do acidente. Os outros dois pedestres e o motorista ficaram feridos e foram levados para hospitais da região.

O caso foi registrado no 49ºDP (São Mateus).