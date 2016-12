Nesta quinta-feira (22/12), Anitta esteve na cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e entregou cestas básicas para a população. A cantora, no entanto, não quis alarde e nem publicou nenhum registro da ação em suas redes sociais. Fotos e até vídeos do momento foram publicados por moradores na web.

A presença da cantora agitou a comunidade e deixou muita gente feliz. Anitta foi criada no subúrbio carioca, em Honório Gurgel, na Zona Norte.