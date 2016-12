Na quarta-feira (21), a escritora J. K. Rowling fez um bate papo com os fãs através da rede social Twitter e revelou que pretende lançar mais dois livros.

Quando questionada se as novas obras tem ligação com “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, Rowling respondeu: “Não, não haverá novos livros sobre Newt Scamander. Só filmes. Fiquem calmos”.

Segundo os tweets, pode haver um novo livro assinado pelo seu pseudônimo Robert Galbraith, dono dos títulos O Bicho da Seda, Vocação para o Mal e O Chamado do Cuco.

No, no, no. There won’t be Newt Scamander novels. Only movies. Calm down, there! https://t.co/Zyhim6Wscd

