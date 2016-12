Zayn pede Gigi Hadid em casamento, que diz “não”

Ansioso para o próximo passo, Zayn Malik se ajoelhou para dar o próximo passo no relacionamento com Gigi Hadid. Mas, de acordo com o jornal The Mirror, o cantor recebeu um não para o pedido de casamento.

Uma fonte contou à revista Life & Style que a modelo achou que o pedido aconteceu “rápido demais” e que ela “não se sente pronta” para assumir um compromisso tão sério ainda. Gigi também se preocupa em não seguir o mesmo caminho de sua mãe, a ex-modelo Yolanda Hadid, que se casou três vezes e teve que enfrentar divórcios um pouco conturbados.