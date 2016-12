Andressa Suita e Gusttavo Lima estão no clima de muito anos. Neste Natal, o casal, que comemora 1 ano juntos, terão a companhia de mais um integrante na família.

Nesta sexta-feira (23/12), Andressa compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com o marido em clima de romance, exibindo a barriguinha de gravidez com dois meses e meio.

Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo, Andressa está grávida de um menino e o casal está muito feliz.