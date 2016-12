Avião da Líbia aparentemente sequestrado pousa em Malta

O aeroporto de Malta informou nesta sexta-feira que um avião líbio pousou nesta ilha do Mar Mediterrâneo e que aparentemente havia dois sequestradores a bordo. A autoridade aeroportuária informou que todas as equipes de emergência foram enviadas ao local, no que qualificou como uma “interferência ilegal” na pista do aeroporto.

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, afirmou mais cedo no Twitter que havia uma “potencial situação de sequestro” que envolvia um voo doméstico da Líbia. A aeronave foi desviada para Malta, segundo Muscat, e operações de emergência estão em andamento no aeroporto.

Funcionários do setor aeroportuário afirmaram que o voo do A320 da Afriqiyah Airways tinha 118 pessoas a bordo. Um porta-voz do governo de Malta disse que havia 111 passageiros na aeronave. Fonte: Associated Press.