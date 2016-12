O prefeito eleito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB) agendou para o dia 28 de dezembro o anúncio do seu secretariado. Todos os integrantes do futuro primeiro escalão serão conhecidos nesta data. O anúncio vai ocorrer no Restaurante Canoa Quebrada. Kiko deve divulgar na ocasião mais detalhes do raio-x da cidade que receberá de Saulo Benevides (PMDB).

Agendas pós-natal

Outros prefeitos eleitos também farão anúncios de secretários após as festas natalinas. A última leva em Mauá será divulgada no dia 29 pelo prefeito eleito Atila Jacomussi. Em Santo André, Paulinho Serra vai anunciar como ficará o comando de autarquias como o Semasa, a Craisa e a SATrans, em data ainda não definida entre o Natal e o ano-novo.

Natal sem convênio

Os servidores de São Caetano ganharam um presente nada agradável de Natal. O convênio Notredame Intermédica deixou de atender o funcionalismo. A Prefeitura diz que notificou a empresa a voltar a prestar o serviço.