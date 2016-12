O futuro secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André, Fernando Marangoni, tem como um dos compromissos tornar transparente a fila de espera por moradias na cidade. Ele concedeu entrevista ao RDTv e falou sobre essa e outras ações que pretende adotar na pasta a partir de janeiro.

De acordo com o futuro secretário, o déficit habitacional em Santo André chega a quase 33 mil moradias e a forma como o cadastro funciona atualmente não deixa claro quem serão os próximos beneficiados com apartamentos populares.

“Temos diversas entidades, a maioria muito sérias, mas esses cadastros feitos por parte dessas entidades muitas pessoas dizem que há arranjos, que se fura fila, etc”, relata Marangoni. “O grande trunfo é a transparência. Você atualizar, unificar, higienizar esse cadastro e deixar esse cadastro público, aos olhos do cidadão.

Na avaliação de Fernando Marangoni, os investimentos em Habitação vão depender de uma integração maior entre municípios, governo do Estado e governo federal. “Se não houver participação de Estado e União não tem como fazer”, afirma.

Corte de gastos

O prefeito eleito Paulo Serra tem pautado como diretriz do seu futuro governo o corte de gastos e economia de recursos públicos. Na visão do futuro secretário de Habitação de Santo André, essa política de austeridade não vai prejudicar os investimentos no setor – muito pelo contrário, já que os cortes farão sobrar recursos.

“Se em casa você ganha R$ 100 e gasta R$ 110, como você vai comprar um carro ou uma bicicleta? Não sobra. Agora, se você ganha R$ 100 e gasta R$ 80, sobra dinheiro para investir”, exemplifica Fernando Marangoni. “Essas política de gestão eficiente vai fazer com que retornem os investimentos para Santo André”.

Fernando Marangoni é advogado e presidente do DEM de Santo André, partido que apoiou a candidatura de Paulinho Serra.