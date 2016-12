Luciele Di Camargo brinca com Denílson: “Vai dormir na casinha do cachorro”

Luciele Di Camargo provou que é uma esposa “brava”e mandou um recado bem-humorado ao marido, Denílson.

Tudo porque, o jogador de futebol abraçou a bandeirinha do jogo beneficente promovido por Neymar e Robinho em São Paulo na noite desta quinta-feira (22), por causa de um impedimento. De brincadeira, Luciele afirmou que o amado dormiria na casinha do cachorro após chegar do jogo com os amigos.

“Parabéns, mozão! Você está arrebentando. Fico aqui só imaginando o quanto está feliz em fazer o que gosta, do seu jeitinho e com os seus parças. Curte bastante, sabe aquela frase… ‘Felicidade de pobre dura pouco?’. Então [risos]. Aproveita porque chegando em casa vai dormir na casinha do cachorro”, escreveu ela na legenda de uma foto do jogador em seu Instagram.