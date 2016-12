Fora do Pânico, Aline Riscado poderá integrar elenco de novela global

Aline Riscado acabou de sair do “Pânico na Band”e já está de olho em mudanças na sua carreira em 2017. A atriz e modelo está próxima a atuar em uma novela da Globo.

De acordo com a coluna “Olá” do jornal “Agora São Paulo”, a gata foi convidada para fazer o teste de elenco da próxima novela das 19h da emissora e está bastante animada com a oportunidade.

Além da TV, Aline estará no teatro atuando na encenação da “Paixão de Cristo” de Nova Jerusalém, em Pernambuco.