Taís Araújo e Lázaro Ramos tem chamado a atenção por antipatia, afirma colunista

Enquanto muita gente os considera símbolo de carisma, Taís Araújo e Lázaro Ramos tem sido acusados de antipatia nos bastidores da Globo. Segundo a colunista Fabíola Reipert, do “R7”, a atriz não cumprimenta os figurantes da série “Mister Brau”e sempre está com cara de poucos amigos.

Por essa razão, eles levaram o apelido de “Casal Antipatia”. Não seria só na Globo, segundo a publicação, que Taís não tem atraído muito por seu jeito. Suas exigências fazem com que ela seja convidada para poucas presenças Vips.

“Encontrei o Lázaro em um parque do Rio de Janeiro. Ele estava com as crianças e supostamente uma babá.

Pedi para tirar foto e acredita que ele recusou?

Disse que estava em um passeio com as crianças. Mas ninguém queria foto com os filhos, e sim com ele.

Ainda fez sinal dando a entender que o resto das pessoas que estavam lá iam querer também ir atrás dele se ele tirasse uma foto comigo.

Mas acontece que ninguém tinha percebido a presença dele ali.

Antipatia pura”, disse à Fabíola, uma ex-fã do ator.