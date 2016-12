Kaz e Mariko Yamaguchi são um casal de japoneses que fizeram uma lua de mel de dar inveja a qualquer amante de viagens.

Os dois juntaram cerca de US$ 66 mil (algo como R$ 220 mil) para viajar por 400 dias conhecendo países ao redor do mundo.

Pelo período, o casal conheceu 48 países. Apesar de não terem conhecido o Brasil, pretendem voltar em uma próxima vez.

Com um drone, eles fizeram belas imagens e as disponibilizaram no Youtube.

Confira: