Marcos Oliveira, o Beiçola, consegue emprego após contar seu drama na web

Pedir emprego em seu Facebook deu certo para Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de “A Grande Família”. O ator foi contratado para fazer vídeos do aplicativo “GetNinjas”, que é usado para a contratação de diversos serviços.

“Fiquei surpreso porque não entendo muito dessa coisa de tecnologia. Sou bem dinossauro e eles foram me explicando tudo”, contou ao site “Ego”.

“Se fosse meu caso, sim, mas estou tão ligado na interpretação que acho que faria um stand-up em cima dessas coisas. Mas esse projeto com a GetNinjas é uma coisa muito séria. Está dando uma mudança na relação de trabalho e as pessoas que querem trabalhar”, explicou ainda.

O dinheiro recebido por Marcos já tem um destino pré-determinado: “Vou pagar minhas dívidas, tenho muitas. Tem aluguel para pagar. Porque é assim, há uma esperança no ar. Pode ser que venha isso, aquilo, mas, quando você vê, não aparece nada e você fica com uma baita dívida. Bate um desespero quando vê que não tem um troco no banco para pagar aluguel, contas e comida. Mas não vim ao mundo para pedir esmola. Acredito que tenho um bom trabalho, sou capaz de produzir e interpretar”.