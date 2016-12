Solange Almeida anuncia sua saída da banda Aviões do Forró

Os fãs da banda cearense Aviões do Forró tiveram uma triste notícia no final da noite desta quinta-feira (22). A partir do Carnaval de 2017, Solange Almeida deixará o grupo.

A novidade foi revelada pela cantora e Xand no Facebook oficial do grupo. O desejo da cantora de seguir carreira solo a fez se desligar do grupo.

“Temos muito respeito por vocês (fãs) e por isso queremos dar um recado que Solange vai seguir carreira solo. Aproveito para convidar vocês para o show dessa minha irmã, minha ídola que eu gosto muito e irá se apresentar em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Estarei participando e desejo muito sucesso”, comentou Xand emocionado.

Confira o anúncio: