Blake Lively é conhecida por ser pioneira em muitas tendências fashion. Desta vez, a atriz surpreendeu ao optar por um colar de “emoji”.

As joias são criação da designer Alison Lou e tem ouro 14 quilates e rubi e de ouro 14 quilates cravejado de diamantes. Como era de se esperar, não são nada baratas.

A opção mais barata sai por, nada mais nada menos, do que US$ 1,650 e a mais cara por US$ 5,500. Ou seja, convertendo em reais, o colar de brincadeira custa R$ 23 mil.