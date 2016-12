Fiuk se prepara para seu retorno às telinhas. O ator será um dos protagonistas de “A Força do Querer”, próxima novela das 21h da TV Globo. Ele foi escolhido por Glória Perez após passar por inúmeros testes.

Uma fonte do site “Famosidade” revelou que o rapaz terá um triângulo amoroso com Isis Valverde e Marco Pigossi. Ele disputará o amor da morena com o rival.

Além disso, Fiuk será um dos filhos de Maria Fernanda Cândido.