A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC lançou neste mês de dezembro o APL (Arranjo Produtivo Local) de Serviços em Recursos Humanos. O novo APL reúne empresários e gestores do segmento para debater cenários, desafios e oportunidades, além de propor soluções voltadas ao desenvolvimento do setor. Serviços de RH, qualificação de mão de obra e maior detalhamento do cenário de emprego e desemprego estão na pauta de trabalho do novo APL.

Para falar sobre o assunto, o RDtv convidou dois integrantes do novo APL, o empresário Marcelo Dantas Fonseca, diretor da MDF Associados, consultoria de RH em São Caetano; e o empresário Antonio Ribeiro.

RDtv: Marcelo, como nasceu o APL de RH?

Marcelo: O setor de RH no ABC é um setor muito importante no Brasil. Tivemos no decorrer da década de 1970 até 1990 toda questão sindical, todo embate entre sindicalismo e RH, toda uma experiência da Autolatina, que foi uma joint venture formada pela Volkswagen e a Ford. Temos um polo petroquímico muito grande, temos um setor de serviços bastante relevante. Então qual é nossa ideia? Pegarmos esses profissionais de recursos humanos, juntarmos para que a gente possa divulgar e amplificar a expertise que estes profissionais têm e adquiriram aqui no ABC.

RDtv: O APL pode contribuir de que forma para a região?

Antonio: O APL de RH na verdade vem para isso. Vamos aglutinar vários serviços, vários parceiros todos no mesmo chapéu, oferecendo para as empresas, para os órgãos públicos, sociedade como um todo, diminuição de custos. Então ele vai ser mais produtivo, vai se preocupar em produzir, criar expertise com economia. Porque os grandes problemas que temos aqui no ABC e no geral é provar para todas as empresas que o RH não é custo. RH é investimento, traz longevidade para a empresa. Um exemplo prático disso é quando falamos de treinamento. Quando vamos treinar muitas vezes é caro, então a empresa quer contratar um profissional ‘xis’ para fazer o treinamento, e não dá porque é caro, custa sei lá, R$ 5 mil. Então a APL vai lá e contrata para dar o treinamento a várias empresas e vai ratear isso, uma compra parcelada pra todos. E a intenção da APL vem desde o início quando eu e o Marcelo sentamos lá em Ribeirão Pires para acabar com isso de RH é custo. RH é estratégia, pode ajudar a achar um convênio médico melhor, correr atrás de convênio odontológico, tudo que uma empresa iria se preocupar a APL pode ajudar.

RDtv: Pode ajudar a contratar também?

Antonio: Com certeza. Vamos ter parcerias com faculdades, onde as próprias faculdades estão treinando, estão em parceria com a gente, além de pagar alguém pra fazer isso a APL vai fazer isso a custo zero, utilizando da mão de obra qualificada das faculdades da região.

Marcelo: E o RH é importante em todos os setores empresariais. Exemplo: numa padaria, o RH pode trabalhar na pequena empresa para criar procedimentos com o funcionário. Uma empresa de grande porte tem lá o RH que vai ensinar como gerir e se comportar com o cliente, em quanto tempo ela precisa ser atendida. Então isso é uma função do RH, outra função para pequenos pontos comerciais, pequenas empresas estamos aí para o E-social, programa em que toda empresa deve ter procedimentos diferenciados e nós, da APL, podemos ajudar com os consultores cadastrados a este procedimento que é obrigatório.

RDtv: Vale também explicar o que é APL da área de RH?

Antonio: Percebemos que quando se fala em APL, Arranjo Produtivo Local, pensando localmente, temos no ABC o 5º maior polo consumidor do Brasil e o 4º PIB do Brasil e não tem ninguém pensando nisso, na questão de Recursos Humanos. Então, as empresas que ficam aí no seu dia-a-dia, que têm o RH formado, têm de se preocupar somente com a empresa dela. Vamos pegar o do Christovão da Gama. Eles estão preocupados somente com o hospital, não se preocupam em fazer ações que possam beneficiar as pequenas e médias empresas, que são 92% das empresas do ABC, dados do Consórcio [Intermunicipal Grande ABC]. Então, queremos ajudar as pequenas e médias empresas, terem o foco pra isso. E sendo uma APL, o nível de abrangência e abertura para chegar até eles é bem maior. Para eles entenderem que a nossa intenção é ajudar, foi criada a APL, porque aí podemos chegar e falar que não vamos cobrar e vamos ajudar.

Marcelo: Outra vertente que observamos foi a seguinte: muitos profissionais entendem que não precisam de RH. Então, a empresa acaba mandando o profissional de RH embora, e acaba deixando um “depezão”, quando o departamento pessoal não é deixado para uma contabilidade e aí a empresa acaba não entendendo que não tem um setor de RH estratégico é ruim pra ela, ela acaba perdendo uma relação com o funcionário. Essas empresas estão deixando esses analistas, gerentes de RH como PJ, então qual foi a nossa iniciativa? Juntar todo mundo numa APL, todos os PJs e você trabalham na empresa X, na empresa Y no outro dia e vai criando uma cooperativa para que esses profissionais tenham trabalho sempre, sejam valorizados. E é aí que eu coloco, esse profissional que hoje trabalhava numa empresa e prestava serviço pra uma petroquímica tudo o que ele aprendeu ele pode deixar seu conhecimento num pequeno comércio e num pequeno serviço.

RDtv: É possível identificar claramente uma empresa que investe em RH e outra que não investe?

Antonio: Sim, essa identificação é feita de várias maneiras, uma delas é a pesquisa de clima que permite saber como a empresa está. E outra maneira que utilizamos são os processos judiciais. Conforme você vê o aumento de processos judiciais, quando a empresa manda os funcionários embora, alguma coisa errada acontece na gestão. Aqui no ABC, principalmente, que fomos forjados, porque o RH é formado depois de muita greve, muito cunho, não existe empresa no ABC que esteja fazendo algo ilegal. É tudo online, tudo computado, é tudo pago. Então, por que a pessoa sai da empresa e ainda põe na Justiça? O clima não está bom, ele tá bravo com o supervisor que falou alto com ele, isso é RH, que tem de estar antenado com tudo.

Marcelo: E o RH na empresa é algo interessante, é metade patrão e metade empresário. Tem que ver o lado do patrão e o lado do empregado, ele sempre fica naquilo.

Antonio: Porque geralmente é assim, o supervisor, gerente fala “ó, tá com problema vou te mandar pro RH”, e quando chega lá e o RH fala “desculpa senhor Antonio, mas isso que ele fez é correto” ele fala “tá bom”. Mas se é o supervisor ou qualquer outra pessoa ele acha que está querendo enrolar. A mesma coisa que o fulano disse, mas quando o RH fala tem mais peso, mais moral.

Marcelo: E nós nos reunimos pelo menos a cada dois meses, temos um grupo em Ribeirão Pires e outro em Mauá e nos reunimos para trocar informações. Há uns dois meses nos reunimos em uma empresa em Ribeirão para tratar exatamente dessa situação complicada. Porque muitas vezes, nós do RH mandamos a pessoa embora, chamamos atenção da pessoa e ela acha que a culpa é nossa. Então, já tivemos algumas pessoas do RH que foram ameaçadas de morte, tiveram o carro riscado, ficam mandando WhatsApp falando que sabe onde a pessoa mora, então é algo que realmente existe. Há um tempo nos reunimos, foi a capitã Graziela, parceira nossa em Ribeirão dar uma palestra pro pessoal porque quando acontece isso, qual o procedimento que temos de ter? O RH é meio patrão, meio empresário e, às vezes, os funcionários acham que a culpa é do RH.

RDtv: Dá pra fazer algo esse ano? Quais são os objetivos em curto prazo?

Antonio: Já estamos fazendo na verdade, né? A APL veio só para oficializar. Já fazemos treinamentos, palestras, e agora vai ampliar. De agora para janeiro teremos a primeira reunião onde iremos traçar os primeiros eixos, com todos os nossos consultores e parceiros que vão fazer parte da APL e ficar responsável em trazer resultados destes eixos que vamos trabalhar. Tudo o que a região do ABC precisar vamos trabalhar nestes eixos.

Marcelo: Nosso Facebook hoje é de um grupo “Rede de gestores de RH”. Hoje nós só temos o Facebook, então compartilhamos muitas vagas de emprego, temos algumas dicas de emprego, vagas para profissionais de RH e captamos voluntariamente. Então é só dar uma curtida na página.