Em dez dias Luiz Marinho (PT) deixará o cargo de prefeito de São Bernardo, após oito anos – dois mandatos consecutivos. Sem frustrações no governo local, o atual chefe do Paço são-bernardense afirmou que espera a decisão do PT para definir o seu futuro político, mas não descarta a possibilidade de concorrer à presidência estadual da legenda no próximo ano.

Sem muito tempo para descansar – segundo o próprio petista, apenas dez dias, Marinho avalia as possibilidades dentro do Partido dos Trabalhadores, entre elas a presidência do diretório paulista. “Algumas pessoas me procuraram para falar sobre o assunto e, se for necessário, posso até ser o presidente do partido em São Paulo. É uma possibilidade, mas vou analisar, tenho outras coisas para pensar nos próximos dias”, explicou.

O prefeito são-bernardense também revelou que houve convites para assumir o comando do diretório nacional do PT, porém negou qualquer possibilidade sobre ao assunto. Para Marinho, o único nome que poderia assumir o comando da legenda nacionalmente é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é presidente de honra do partido.

Não apenas nos bastidores, mas de forma aberta, muitos petistas defendem que Luiz Marinho seja o candidato a governador em 2018. Entre os motivos estão os dois mandatos como prefeito de São Bernardo, onde mesmo sem conseguir eleger o seu sucessor, Tarcísio Secoli (PT).