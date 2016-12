Trabalhadores da Viação São Camilo, em Santo André, cruzaram os braços e entraram em greve nesta quinta-feira (22/12). O motivo é o atraso do 13° salário e entrega do vale de dezembro. De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários do ABC (Sintetra), José Souza Araújo Neto, o Califa, o problema assola os motoristas há pelo menos seis meses.

A paralisação começou às 16h. Ônibus da empresa foram estacionados entre a avenida Quinze de Novembro e a entrada do Terminal Metropolitano do ABC. Veículos de outras empresas que operam nas linhas municipais, intermunicipais e nos trólebus foram impedidas de entrar no local.

“Os motoristas estão indignados, pois esse problema com o Grupo Baltazar acontece há pelo menos seis meses. Estão atrasando pagamentos e isso é muito ruim. O sindicato está aqui para auxiliar os motoristas nesta paralisação de duas horas”, explicou Califa. A manifestação vai até as 18h.

O Departamento de Trânsito e a Polícia Militar tentam controlar o trânsito na região central. Existem pontos de lentidão que começam na praça IV Centenário e vão até a região do terminal. Também existem complicações para acessar a avenida Industrial a partir da rua General Glicério.

Mauá

Na região central de São Bernardo ocorreu o mesmo protesto, mas desta vez dos motoristas da Viação Ribeirão Pires, que também pertence ao Grupo Baltazar. Filas se formaram em torno do Terminal Central e também em ruas e avenidas próximas.

(Atualização 18:15)

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) enviou uma nota confirmando a paralisação das cinco empresas do Grupo Baltazar. Segundo a empresa, 35 mil pessoas forma atingidas pelas manifestações na região. Confira a íntegra da nota:

A EMTU/SP informa que os motoristas e cobradores das empresas do Grupo Baltazar, na região do ABC, entraram em greve a partir das 15h50 desta quinta-feira, 22/12. Segundo o sindicato da categoria, o protesto é por falta de pagamento do 13º salário, que deveria ter sido pago no último dia 20.

Estão com as atividades paralisadas 34 linhas das empresas Viação Ribeirão Pires, EAOSA, São Camilo, Urbana de Santo André, Imigrantes, Riacho Grande e Triangulo.

Com a paralisação, no horário de pico da tarde, estão sendo afetadas aproximadamente 35 mil pessoas.

Como alternativa os usuários podem utilizar ônibus de linhas municipais, trens da linha 10 Turquesa da CPTM e linhas metropolitanas da empresa Rigras, que cruzam o município de Ribeirão Pires, como segue: linhas: 041, 117, 165, 165EX1, 165BI1, 215, 336, 215BI1, 374, 381, 381BI1 e 402.

O passageiro de São Bernardo tem como opção as linhas da Mobi Brasil: 006, 236 e 154 e do Corredor ABD, que opera normalmente passando pelas cidades de São Paulo, Mauá, Santo André, São Bernardoe Diadema.

As demais opções de transporte estão disponíveis no site da EMTU/SP.