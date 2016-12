Netflix faz retrospectiva de séries originais de 2016

A Netflix publicou um vídeo no YouTube com uma breve retrospectiva de suas séries originais em 2016. Narcos, The Get Down, Stranger Things, Gilmore Girls, The Crown, Orange Is The New Black, Luke Cage, Black Mirror e House of Cards são algumas das séries presentes.

“O que vimos em 2016? Coisas boas, coisas ruins, coisas engraçadas, coisas “muito Black Mirror”. O que importa é que completamos juntos mais uma temporada dessa história. E o próximo episódio começa em 5, 4, 3…”, diz a descrição do vídeo.

O vídeo contém cenas e falas marcantes das produções, como “Não há justiça”, de OITNB e “Nós não nos submetemos ao terror, nós tocamos o terror”, de House of Cards, e, no final, uma mensagem de “Feliz ano novo” de um personagem de Sense8 – que terá um episódio especial de Natal nesta sexta-feira, dia 23.