Santo André derrota Sampaio Corrêa e lidera liga de basquete feminino

O Basketball Santo André/APABA manteve 100% de aproveitamento na Liga de Basquete Feminino (LBF) – 2016/2017 ao derrotar o Sampaio Corrêa-MA, na noite desta quarta-feira (21), por 59 a 56 (25 a 26 no primeiro tempo), no double-game válido pela rodada inicial, disputado no ginásio Municipal Pedro Dell’Antonnia, em Santo André. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Bruno Guidorizzi chegou aos quatro pontos, decorrentes de dois resultados positivos, liderando a competição ao lado do Corinthians/Americana.

Como esperado, o duelo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes se alternando no comando do marcador, sem conseguir abrir vantagens significativas. Com este panorama, o time andreense esteve melhor no quarto inicial (16 a 14), mas permitiu a recuperação do rival no segundo (09 a 12).

Na volta do intervalo, com os ataques produzindo mais, o equilíbrio foi a tônica (18 a 18). Já nos dez minutos finais, o Basketball Santo André/APABA, atual campeão paulista, cresceu principalmente no setor defensivo, e conseguiu ficar à frente para vencer a segunda diante do adversário maranhense, que é o atual campeão da competição nacional (16 a 12).

“Foi importantíssima iniciar a LBF assim, com dois resultados positivos e estabelecendo o mando de quadra, pois o Sampaio é um adversário muito forte; tenho a certeza que os jogos no Maranhão serão bastante difíceis. Este segundo compromisso foi mais duro, o nosso adversário queria reverter o placar do primeiro jogo e entrou em quadra com uma defesa forte, mas nós também marcamos bem. O jogo chegou a ficar truncado em alguns momentos, mas na parte final, Jaqueline brilhou, especialmente nos momentos decisivos, nos trazendo este resultado positivo”, analisa o técnico Bruno Guidorizzi, do representante do Grande ABC.

“O jogo foi super equilibrado e muito disputado do início ao fim, mas a nossa defesa foi primordial nos últimos minutos. O time está de parabéns por toda a garra e determinação em quadra”, complementa a ala Jaqueline Silvestre, que anotou 12 pontos, apanhou dois rebotes e deu duas assistências.

Outros nomes importantes da partida foram Simone Lima (15 pontos, 11 rebotes, 02 assistências e 01 bloqueio – double-double), pelo time mandante, e Palmira Marçal (17 pontos, 03 rebotes e 04 assistências), em favor do visitante.

Os próximos compromissos do Basketball Santo André/APABA serão contra o Top Therm/Unimed/Grupo Leonardi/Sicredi/Presidente Venceslau, reeditando a decisão do último Campeonato Paulista Feminino, nos dias 10 e 12 de janeiro (terça e quinta-feira), ambos às 20h no ginásio da UNIESP na cidade de Presidente Venceslau (SP).