Com mais nove nomes o prefeito eleito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), fechou a lista de seus secretários nesta quinta-feira (22). O tucano anunciou o fim da Secretaria de Comunicação Social, o congelamento dos cargos comissionados e a criação da Controladoria Geral do Município (CGM). Além disso, o futuro chefe do Palácio da Cerâmica afirmou que vai revisar os contratos oriundos da gestão de Paulo Pinheiro (PMDB), principalmente com a Fundação ABC.

Foram anunciados seis secretários: Cristiano Gomes (Deficiência ou Mobilidade Reduzida); Janice Paulino Cesar (Educação); Rodrigo Toscano (Governo); José Luiz Toloza (Assuntos Jurídicos); Elaine Biasoli (Segurança Pública); e Silvio Minciotti (Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho). Também foi anunciado o nome de Marisa Catalão para a Chefia de Gabinete.

Em relação ao atual formato do primeiro escalão sul-são-caetanense, a única mudança é em relação a Secretaria de Comunicação Social que vai se transformar em uma subsecretária alocada na pasta do Governo. O objetivo do tucano é cortar gastos no Executivo, outra medida será o congelamento de 30% dos cargos comissionados. Auricchio ainda não sabe qual será o valor economizado pela Prefeitura com as medidas. Após tomar posse, o futuro prefeito de São Caetano também vai anunciar os nomes dos 15 secretários-adjuntos.

Além dos chefes das pastas, o tucano também anunciou o nome de Marceli Munari para o comando da Procuradoria-Geral do Município e a criação da Controladoria Geral do Município que ficará a cargo de Mylene Gambale. A nova entidade pública terá poderes de ouvidoria, auditoria e corregedoria, assim investigando qualquer ato ou membro do poder público. Para sacramentar as mudanças na minirreforma administrativa ainda é necessária a aprovação da Câmara. A proposta será enviada em fevereiro do próximo ano.

Contratos

José Auricchio Júnior (PSDB) também confirmou que pretende fazer uma revisão dos contratos assinados durante a gestão do atual prefeito, Paulo Pinheiro (PMDB). Um dos principais focos do tucano é a parceria com a Fundação ABC. Algumas mudanças irritaram o futuro chefe do Palácio da Cerâmica que considera que o trabalho realizado pela entidade está “totalmente pervertido”.

“O (trabalho da Fundação ABC em São Caetano) absolutamente pervertido. Se você vê o nível de pagamento da Organização Social de Saúde de São Caetano com a Fundação ABC é estarrecedora. Há salários que chegam a R$ 50 mil, ou seja, houve um desvio de finalidade do contrato, e o contrato é bom. Nós deixamos eles com 600 e poucos funcionários (626) e hoje dobrou. Não é só a questão numérica, é a distorção de um local de aprovação e eficácia”, avaliou o futuro prefeito.

Confira a lista dos secretários:

Esportes e Turismo – Beto Vidoski

Obras e Habitação – Enio Moro Júnior

Assistência e Inclusão Social – Erica Zygmunt

Gestão Pública e Planejamento – Silvia Campos

Saúde – Regina Maura Zetone

Cultura – João Manoel Neto

Fazenda – Jefferson Costa

Mobilidade Urbana – Filinto Teixeira

Serviços Urbanos – Iliomar Darronqui

Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida – Cristiano Gomes

Educação – Janice Paulino Cesar

Governo – Rodrigo Toscano

Chefia de Gabinete – Marisa Catalão

Assuntos Jurídicos – José Luiz Toloza

Segurança Pública – Elaine Biasoli

Desenvolvimento Economico – Silvio Minciotti

Procuradoria-Geral do Município – Marceli Munari

Controladoria-Geral do Município – Mylene Gambale