Rede de Pizzaria busca investidores no ABC

Há 21 anos no mercado brasiliense, a rede Pizza Cesar acaba de aderir ao mercado de franquias e busca por investidores no interior paulista. Com oito unidades próprias no Distrito Federal, a marca deseja conquistar espaço no ABC paulista. O plano de expansão contempla a abertura de 20 unidades no decorrer de 2017.

“A região tem o cenário ideal para situar a Pizza Cesar, está em constante evolução e tem um mercado potencial que tem muito a ser explorado. Se fixar no local e tornar-se referência no setor de alimentação é uma meta da rede para o próximo ano”, afirma Leonardo Ramos, diretor de expansão da marca.

O investimento para abrir uma unidade da rede é a partir de R$ 500 mil e o faturamento médio de R$ 150 mil.