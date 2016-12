O Hillarius Comedy Bar, em Santo André, recebe nesta sexta-feira (23), às 21h30, o trio de comediantes Rodrigo Cáceres, Rodrigo Capella e Igor Guimarães, para apresentação de show stand-up. Cáceres é natural de São Bernardo e conhecido pelas imitações, Capella já fez parte da MTV e também atua em peças de teatro. Já Guimarães é conhecido pelo humor ácido no palco. Não recomendado para menores de 18 anos. Ingressos R$ 30. Telefone: 4427-4442.

Contos árabes

O Sesc Santo André apresenta na próxima terça-feira ( 27), às 16h, a contadora de histórias Habiba, que narrará contos árabes. A apresentação expõe a cultura árabe por meio de brincadeiras, além de cantos tradicionais. Telefone: 4469-1200.

Sertanejo

O Estância Alto da Serra, em São Bernardo, recebe nesta sexta-feira (23), às 22h, a dupla Alexsandro e Marcelo, com participação do cantor Lucas de França. A dupla já fez parceria com Marcos e Belutti na música Pra Não me Arrepender, além de outros sucessos, como A Louca da Balada e Tô Caindo Fora. Ingressos de R$ 10 a R$ 30. Telefone: 4101-5000. Classificação: 18 anos.

Bar Rock Club

Nesta sexta-feira (23), o Bar Rock Club, em São Bernardo, recebe bandas cover do Legião Urbana e Raul Seixas. Os fãs da banda Livro dos Dias, que canta os sucessos de Legião e o artista Roberto Seixas, com covers de Raul. Telefone: 99194-0111. Ingressos R$ 20.

Aquarela

No dia 30, às 16h, o Sesc Santo André vai realizar uma oficina de aquarela em tecido em que pais e filhos vão pintar com stencil em imagens pré-feitas. Depois da pintura, os participantes também poderão transformar o tecido pintado em telas prontas. Telefone: 4469-1200.

Wesley Safadão

Em janeiro, o cantor Wesley Safadão sobre ao palco no Estância Alto da Serra, em São Bernardo, no dia 6, em parceria com o DJ Dennis. O músico se consagrou ao participar da banda Garota Safada. Na carreira solo, o artista é dono dos sucessos Solteiro de Novo e Coração Machucado. O show começa às 21h, com ingressos a partir de R$ 90. Classificação: 18 anos. Telefone: 4354-0000.

Sergio Reis

Também em janeiro, dia 19, Sérgio Reis se apresentará Restaurante Florestal, em São Bernardo, ao lado de Renato Teixeira. Conhecido nome da música sertaneja, Sérgio Reis é dono de clássicos, como Menino da Porteira e Filho Adotivo. Ingressos R$ 220. Telefone: 4347-0222. Livre.