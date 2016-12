A andreense Cris Mota venceu a quarta temporada do reality show culinário Hell’s Kitchen, transmitido pelo SBT. A última prova do programa aconteceu sábado (17), quando foi submetida a um teste às cegas realizado pela chef Daniella Dahoui. Cris trabalha na Burguer Up!, em São Caetano, e agora quer abrir um espaço gastronômico em São Paulo com culinária diferenciada.