Os fãs de Game of Thrones e As Crônicas de Gelo e Fogo vão poder conhecer um pouco mais do universo de R.R. Martin no livro Além da Muralha. Do gênero fantasia, a obra avança em territórios que vão além das fronteiras dos sete reinos de Westeros.

O enredo também explica o papel das mulheres na trama, os seres fantásticos e a natureza de seus deuses. Alguns detalhes despercebidos na série também são comentados, para quem quiser se aprofundar na complexidade dos heróis e vilões.

Autor: James Lowder

Editora: Casa da Palavra

Número de páginas: 288

Preço sugerido: R$ 44,90