Corrida de São Silvestre terá participação de atual campeã olímpica da maratona

A organização da Corrida de São Silvestre confirmou nesta quinta-feira mais um reforço de peso para a prova que será disputada no dia 31 de dezembro nas ruas de São Paulo. Trata-se da queniana Jemima Sumgong, campeã olímpica da maratona nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto deste ano.

Confirmada na prova, Sumgong passa a dividir a condição de favorita à vitória com a etíope Ymer Ayalew, dona de três títulos da São Silvestre. A corredora do Quênia tem no currículo vitórias nas Maratonas de Castellon (Espanha) e de Roterdã (Holanda), e o segundo lugar em Boston, em 2012, Chicago, no ano seguinte, e Nova York, em 2014.

Neste ano, a atleta de 32 anos faturou a Maratona de Londres, no mês de abril, quando assegurou a classificação olímpica. No Rio-2016, ela manteve o ritmo e venceu a prova com a terceira melhor marca de uma campeã olímpica: 2h24min04s.

A corrida de São Silvestre será disputada no dia 31 de dezembro. A largada da elite feminina está marcada para as 8h40. A ala masculina deve largar pouco depois das 9 horas. A organização prevê a participação de 30 mil pessoas na corrida que tem percurso de 15 quilômetros.