Dólar sobe ante real, em linha com exterior

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta quinta-feira, 22, com compras de importadores após três baixas seguidas, segundo o gerente de uma gestora de recursos. Também pesa a valorização da moeda norte-americana frente a outras divisas emergentes e ligadas a commodities.

Às 9h30, o dólar à vista no balcão tinha alta de 0,44%, a R$ 3,3444. O dólar para janeiro subia 0,45%, a R$ 3,3510.

Mais cedo, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), documento elaborado pelo Banco Central (BC), elevou estimativas para o câmbio a R$ 3,40 no cenário de referência, como na última ata do Copom, mas acima dos R$ 3,30 no relatório anterior de setembro.