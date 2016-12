LeBron e Irving se destacam e Cavaliers derrota Bucks em casa na NBA

Depois de certa oscilação no início da temporada, o Cleveland Cavaliers parece ter encontrado o caminho para seguir brilhando na NBA. Na noite desta quarta-feira, os atuais campeões venceram mais uma, contra o Milwaukee Bucks, por 113 a 102, e mostraram embalo no campeonato. LeBron James e Kyrie Irving comandaram o 21º triunfo da equipe na temporada regular da liga norte-americana de basquete.

LeBron marcou 29 pontos e também contribuiu com nove rebotes e seis assistências. Só foi superado pelo parceiro Irving, responsável por um “double-double” de 31 pontos e 13 assistências, anotando ainda seis rebotes. Com 60 pontos somados, a dupla não teve problemas para conduzir o Cavaliers a mais um triunfo na temporada.

Com apenas seis derrotas em 27 jogos, o time lidera a Conferência Leste, ampliando a vantagem sobre o vice-líder Toronto Raptors, que não entrou em quadra nesta rodada. Do outro lado, o Bucks ocupa o nono lugar da tabela, com 13 vitórias e 14 derrotas. Nesta quarta, o time contou com atuações inspiradas de Giannis Antetokounmpo, responsável por 28 pontos, e Jabari Parker, com 27.

Pela mesma rodada, o jogo entre Phoenix Suns e Houston Rockets reservou um confronto brasileiro em quadra, na casa do primeiro. E, fora de casa, o pivô Nenê saiu de quadra vitorioso sobre ala-armador Leandrinho após a vitória do Rockets por 125 a 111. Nenê também teve maior chance na partida. E soube aproveitá-la ao anotar 12 pontos e pegar dois rebotes nos 18 minutos em que esteve em quadra. Leandrinho, por sua vez, passou em branco em seis minutos. Pegou apenas um rebote.

O destaque da partida foi James Harden, um dos melhores jogadores da temporada até agora. Ele anotou 27 pontos e liderou a equipe na busca pela 22ª vitória no campeonato. Eric Gordon contribuiu com 24. Pelo Suns, Devin Booker mostrou serviço, com seus 28 pontos. Com oito derrotas, o Rockets ocupa o terceiro lugar da Conferência Oeste, enquanto o Suns é o último colocado, com apenas oito vitórias e 21 derrotas.

Em outros jogos com brasileiros em quadra, o Utah Jazz foi batido pelo Sacramento Kings por 94 a 93, enquanto o Chicago Bulls caiu diante do Washington Wizards por 107 a 97. No primeiro duelo, Raulzinho anotou quatro pontos nos 13 minutos em que esteve em quadra. O cestinha da partida foi Gordon Hayward, com 28 pontos para o Jazz.

Em Chicago, Cristiano Felício se destacou, apesar da derrota da sua equipe. Foi o único do time a converter todos os seus arremessos, anotando seis pontos. Contribuiu ainda com três rebotes. John Wall foi o cestinha do duelo, com 23 pontos para o Wizards.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 113 x 102 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 84 x 92 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 86 x 98 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 97 x 107 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 110 x 121 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 93 x 94 Sacramento Kings

Phoenix Suns 111 x 125 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 95 x 96 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

New York Knicks x Orlando Magic

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs