Bruno Gissoni nega que está planejando se casar com Yanna Lavigne

Bruno Gissoni afirmou que ainda não há planos de se casar com Yanna Lavigne. Os dois esperam uma menina e, desde o anúncio, rumores de um suposto casamento tiveram início.

“Não vamos casar. Isso é coisa que alguém inventa e todo mundo sai espalhando”, revelou o ator ao “GShow”.

No entanto, Bruno não descarta se mudar para a casa da amada. “Não sabemos como vai ser ainda. Estamos tão focados na gravidez. É um momento muito especial que estamos curtindo. Mais para frente vamos pensar nisso com calma. O ideal é não misturar as coisas”, confessou.