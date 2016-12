Emma Stone abre o jogo sobre luta contra ansiedade: “Era constante”

Emma Stone abriu o jogo, em entrevista à revista “Rolling Sonte” sobre sua luta contra a ansiedade na infância.

“O meu cérebro anda 30 passos à frente para o pior cenário que pode acontecer em cada situação. Quando tinha sete anos estava convencida que a minha casa estava queimando. Não era uma alucinação, mas sim um aperto no peito, uma sensação de não conseguir respirar. A ansiedade era constante”, disse de início.

“Eu perguntava mil vezes à minha mãe como ia ser o meu dia. A que horas é que ela me ia deixar na escola, onde é que eu podia procurá-la quando saísse, o que ia acontecer na hora do almoço… Numa certa altura nem conseguia ir para casa dos meus amigos”, continuou a atriz.

De acordo com Emma, um terapeuta a ajudou a ultrapassar suas crises de ansiedade, além disso, sua carreira a influenciou positivamente no tratamento: “Comecei a atuar no teatro de jovens e a fazer sketch de comédia, improvisação. […] Temos que estar presentes na improvisação, e essa é a antítese da ansiedade”.