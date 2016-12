Ceará critica o programa Pânico: “Perdeu a identidade”

Wellington Muniz, conhecido como o Ceará, resolveu comentar, pela primeira vez, sua saída do “Pânico”. Em entrevista ao jornalista Maurício Stycer, a estrela do “Ceará Fora da Casinha”, do Multishow, abriu o jogo sobre o que pena do humorístico e não poupou críticas.

Ao ser questionado se ele fica incomodado por sempre ser lembrado pelo “Pânico”, Ceará revela que não: “De forma nenhuma, foram 18 anos lá, é natural”.

“A maior alegria foi quando eu pedi pra sair. Tem gente lá que não sai porque não tem possibilidade ou coragem”, disse e continuou: “Eu não vejo mais. O programa era muito mais legal com Vesgo, Silvio e Sabrina. Tem gente talentosa lá, mas perdeu a identidade”.