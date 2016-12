Panda luta com boneco de neve e viraliza na web

Um dos animais mais preguiçosos do mundo, o panda é amado por todos. No entanto, Da Mao, habitante do zoológico de Toronto, no Canadá, provou que, apesar de sua fama de preguiçoso, está pronto para uma luta.

Tudo começou quando os funcionários do local resolveram pregar uma peça no animal fazendo um boneco de neve em sua jaula da noite para o dia.

Assim que acordou, Da Mao notou o novo “vizinho” e, após se aproximar devagar, o atacou. Após uma “árdua” luta, o boneco de neve estava destruído, mas sua cabeça e corpo atingiram o urso na hora da queda.

Confira: