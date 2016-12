Após ser noticiado que o “Altas Horas” estaria fora da grade da Globo em 2017, Serginho Groisman afirmou que continuará nas noites de sábado com seu programa.

Em entrevista ao “O Estado de S. Paulo”, o apresentador revelou que até novos quadros da atração já estão sendo pensados.

Serginho está na Globo desde que Jô Soares chegou, ambos provenientes do SBT. Com a saída do colega, muita gente pensou que o outro também deixaria a emissora.