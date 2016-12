Eleven de Stranger Things, Millie Bobby Brown, virá ao Brasil em 2017

Os fãs de “Stranger Things” já podem comemorar.

Uma das protagonistas da série, a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, está confirmada na Comic Con da Argentina e irá fazer uma breve passada no Brasil nesse período.

Em seu Twitter, Millie publicou um vídeo contanto a novidade e afirmando que irá ter uma convenção em São Paulo no dia 20 de maio de 2017 e no Rio de Janeiro no dia seguinte. Para a Argentina ela irá uma semana demais, dia 26 e para o Chile logo em seguida.

Confira: