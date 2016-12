Paolla Oliveira revela que é adepta do envio de nudes: “Já mandei”

Em recente entrevista ao canal no Youtube de sua enteada, Lela Gomes, filha de seu namorado, Rogério Gomes, Paolla Oliveira abriu o jogo.

Questionada se “pode mandar nudes” a atriz não pensou duas vezes e respondeu: “Pode! Deve! Já mandei”.

Paolla, que viverá uma policial em sua próxima novela, falou ainda do empoderamento daquelas mulheres que fazem sexo no primeiro encontro. “Pode, por que não? Elas não só podem fazer o que quiserem, como são mais unidas e mais bacanas uma com as outras. Mulher pode tudo, homem também. E se o homem achar que a mulher é piranha porque fez isso no primeiro encontro, aí manda ele vazar”, disse.