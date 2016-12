700 alunos aplaudem professor no último dia de aula antes de se aposentar

O professor de educação física Alain Donnat, do colégio Paul Fort, que fica na comuna de Is-sur-Tille, em Côte d’Or, na França, foi para lá de especial. Em agradecimento ao seu trabalho, os 700 alunos do local fizeram um corredor de honra para aplaudir o profissional que estava se aposentando após 38 anos.

Emocionado e sem saber o que fazer, Alain ficou surpreendido com a honraria. “Eu me perguntava ‘O que eu faço agora? Será que eu sigo em frente? Será que volto para trás? Parecia um caminho longo, muito longo, e me deparei com estudantes chorando. E me senti obrigado a chorar também”, contou.

Compartilhado no Facebook da esposa do professor, Muriel, o vídeo viralizou e já teve mais de 932 mil visualizações.

Confira: