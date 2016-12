O deputado federal Alex Manente (PPS) apresentou emendas no valor de R$ 15,3 milhões para todos os municípios da região. A cidade mais beneficiada será São Bernardo, que foi contemplada com R$ 6 milhões. A pedido do prefeito eleito Orlando Morando (PSDB), R$ 2 milhões vão para infraestrutura urbana. Os R$ 4 milhões restantes vão para Saúde.

Tchau, Alesp

O ainda deputado estadual Orlando Morando fez discurso nesta quarta-feira se despedindo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo a assessoria do tucano, foram 217 projetos de leis apresentados, 53 leis aprovadas, 104 indicações, 14 moções e 116 requerimentos ao longo de todos os mandatos na Alesp.

Equipe completa

O prefeito eleito de São Caetano, José Auricchio (PSDB), anuncia às 10h desta quinta-feira (22) os últimos nomes que vão compor seu secretariado. Silvio Minciotti, que coordena a comissão de transição e foi reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) é o favorito para ser secretário de Educação. Mais tarde, às 14h, Auricchio faz sua primeira reunião de secretariado.

Vanessa

A ex-deputada estadual Vanessa Damo (PMDB) deve ganhar uma nova função no governo federal em breve. O destino provável é alguma função ligada à articulação da União com os municípios. Vanessa foi nomeada superintendente do Ibama em julho mas tem enfrentado grandes resistências por parte dos servidores.

Parque da Juventude

A Prefeitura de Mauá vai finalmente entregar o Parque da Juventude, promessa do prefeito Donisete Braga (PT) que está atrasada. A inauguração acontece na sexta-feira (23), a partir das 10h. A obra chegou a ser prometida para 8 de dezembro de 2015, quando Mauá completou 61 anos.