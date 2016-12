Número de mortos em explosão no México sobe para 32

O número de vítimas fatais da explosão no mercado de fogos de artifício San Pablito, na cidade de Tultepec, no México, subiu para 32 nesta quarta-feira. Cerca de 46 permanecem hospitalizadas, sendo que cinco delas estão em estado grave. Uma delas, uma menina, tem queimaduras em 90% do corpo.

O mercado estava fortemente abastecido de produtos para as festas de fim de ano, que também atraíram um grande número de compradores. Autoridades mexicanas disseram que ainda era muito cedo para identificar a causa da explosão.

No dia 12 de dezembro, a cidade de Tultepec emitiu um comunicado chamando San Pablito de “o mercado mais seguro da América Latina”. O documento mencionada que era esperada a venda de 100 toneladas de fogos de artifício durante a alta temporada, que vai de Agosto até o Ano Novo. Fonte: Dow Jones Newswires.