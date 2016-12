Nesta quinta-feira (22), a partir das 20h, o Sesc Santo André homenageia o famoso Bar Jogral, com o show inédito em tributo à Maysa. Interpretada por Gabi Milino (foto), a cantora apresentará sua própria versão do repertório da artista de bossa nova e MPB, acompanhada dos músicos Otávio Gali e Netto RockFeller, ambos músicos.

Gabi Milino tem essência ao cantar blues. Cantora desde os 15 anos, lançou o primeiro disco autoral em maio de 2015 com a participação dos músicos Renato Godá, Swami Jr, Fernando Nunes e Zeca Baleiro. De Edith Piaf a Fiona Apple, Gabi brinca entre referências clássicas e contemporâneas ao reverenciar o jazz, rock, blues e o chanson, mas a partir da leitura particular com sonoridade única.

O show gratuito em Santo André é a primeira apresentação de Gabi Milino no ABC, e o tributo à Maysa também é único. “A Maysa tem um repertório muito bonito. Tenho um carinho especial por ela porque era uma cantora que minha mãe sempre gostava muito, lembro de vê-la cantando todos os dias e pra mim é uma honra homenageá-la”, diz. Estão no repertório do show os grandes sucessos de Maysa, como Ouça, E Daí, Meu mundo caiu e Demais.

Templo da MPB

A apresentação faz parte do projeto Quintas Musicais, elaborado pelo Sesc em homenagem a artistas de diversas regiões do Brasil, com releituras do trabalho de alguns dos ilustres frequentadores do Bar Jogral. Este se tornou ponto de encontro de intelectuais, músicos, atores, políticos e estudantes durante as décadas de 1960 e 1970, entre os quais figuram nomes, como Adoniran Barbosa, Jorge Ben Jor, Chico Buarque de Holanda e Gilberto Gil.

Entre os artistas que participaram do projeto estiveram o cantor, compositor e instrumentalista, Daniel Andrade, que interpretou canções de Gilberto Gil, Paula Sanches, que cantou o repertório de Paulo Vanzolini. Para fechar a edição do projeto, Gabi Milino, que oferece sua releitura dos sucessos melancólicos da cantora e compositora Maysa, costumava dar canjas entre as mesas do jogral com seu violão, sem microfone, entre uma dose ou outra de whisky.

(Colaborou Amanda Lemos)