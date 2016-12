O prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), não escondeu irritação com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), em torno do não repasse de R$ 50 milhões para tampar o piscinão do Paço, uma das maiores obras do projeto de combate a enchentes – Drenar. Para o petista, Alckmin fez algo “que nenhum político pode fazer”. Além disso, Marinho falou sobre a entrega de corredores de ônibus até o final de seu mandato.

Após afirmar que as obras de combate a enchentes estão realizadas, Marinho foi questionado sobre a obra na região central da cidade e aí iniciaram as reclamações contra o tucano. “Ele (Alckmin) falou olhando nos meus olhos, falou na minha frente que não era para ficar preocupado que iria mandar dinheiro para terminar o piscinão, mas não mandou. Ele fez algo que político não deve fazer, descumprir uma promessa”, contou o prefeito Marinho (foto).

Marinho espera que o bom relacionamento do prefeito eleito Orlando Morando (PSDB) com Geraldo Alckmin possa resolver a celeuma. “Espero que o Orlando consiga fazer com que esse piscinão seja tampado, pois está tudo pronto, a questão é que é para ser um piscinão fechado e não aberto”, explicou.

Marinho também revelou que a princípio foi pedido ao governo estadual R$ 80 milhões, valor para realizar toda a obra do piscinão. Porém, a Prefeitura investiu a primeira parte do orçamento para realizar a obra e depois ficou esperando pela verba para tampar o local, onde anteriormente era o estacionamento da Prefeitura. O objetivo era entregar o local pronto ainda neste ano, mas a expectativa de entrega é para março, caso venha a verba para tampar o local.

Governo federal

Outro entre que recebeu cobranças de Luiz Marinho foi o governo federal, mais precisamente o Ministério das Cidades. Segundo o prefeito de São Bernardo, a União deixou de enviar mais de R$ 100 milhões para o Drenar. “Tivemos de colocar dinheiro do Tesouro municipal para garantir a obra, pois o dinheiro não vinha por causa da crise. Mas me prometeram o dinheiro”, afirmou.

Marinho reclamou que o Ministério atrasou os repasses de R$ 57 milhões para obras nas galerias pluviais, o que acabou forçando a Prefeitura a desembolsar R$ 21 milhões para dar início às intervenções. Ao ser indagado sobre o restante da verba, Marinho afirmou que a OAS, empresa responsável pela obra, está com a “língua de fora” para fazer a obra.

Corredores

Na próxima semana, dois corredores de ônibus serão entregues por Marinho. O primeiro na avenida Aldino Pinotti e o segundo é o trecho do corredor Alvarenga que terá 3,6 quilômetros de extensão.