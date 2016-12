Prestes a deixar o comando do Paço de Santo André, o prefeito Carlos Grana (PT) fez duras críticas aos empresários de ônibus da cidade, que segundo o petista, tem sonegado impostos cobrados pelo município.

De acordo com cálculos divulgados pelo prefeito, já chega a R$ 12 milhões o montante de tributos devidos por donos de empresas de ônibus que atuam em Santo André.

“A maioria dos empresários de ônibus não paga os impostos aqui em Santo André. Não pagam, são sonegadores. Estão devendo R$ 12 milhões de ISS (Imposto sobre Serviços) somente neste ano e o maior devedor é do sr. Ronan Maria Pinto”, critica Carlos Grana (foto).

Ronan, que é dono do jornal Diário do Grande ABC, é responsável por operar a maior parte das linhas que circulam em Santo André – cerca de 53% da frota que roda no município.

Se continuarem com débitos, as viações do empresário em tese não podem participar da licitação das linhas da Vila Luzita, atualmente operada emergencialmente pela Suzantur.

“O transporte de Santo André é o setor que não está pagando em dia e eu provo”, ressalta Grana.

Licitação

O atual governo deu início ao processo de licitação que vai definir quem vai operar as 15 linhas da região da Vila Luzita. Estas linhas eram de responsabilidade da Expresso Guarará antes da empresa falir. A maior parte do processo vai ficar sob a responsabilidade da gestão Paulo Serra (PSDB).