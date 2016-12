O futuro governo Paulo Serra (PSDB) já tem em mente algumas das principais estratégias que serão adotadas para equilibrar as finanças da cidade, além dos já anunciados cortes de cinco secretarias e de 40% dos cargos comissionados.

Para aumentar a arrecadação, o tucano pretende aumentar imposto cobrado dos bancos. A ideia é elevar o ISS (Imposto Sobre Serviços) das instituições financeiras já nos primeiros meses de governo com o objetivo de reforçar os cofres municipais.

“O ISS de banco em Santo André é irrisório perto de outras cidades e ninguém da população vai ficar bravo se a gente aumentar imposto de banco. O montante [atual de ISS] não corresponde a 10% dos que os bancos arrecadam na cidade”, afirma o prefeito eleito. “A base de cálculo está equivocada”.

Paulinho (fot0) cita como exemplo medidas adotadas em outras cidade, como São Paulo, no governo José Serra (PSDB). “Municípios que realizaram programa de modernização [de arrecadação de tributos] dobraram a arrecadação com ISS dos bancos”, afirma.

Refis

O prefeito eleito de Santo André vai abrir no ano que vem um Refis, programa que tem como objetivo facilitar o pagamento de dívidas de munícipes e empresas. O governo Grana lançou dois desses programas, um no primeiro ano de governo, em 2013, e outro no final do ano passado.

“Pretendo fazer Refis apenas no primeiro ano de governo, para não criar a cultura do caloteiro, do inadimplente, que fica sempre esperando o próximo Refis. Mas temos esse compromisso, até pra dar chance ao pequeno devedor pagar o que deve”, afirma o prefeito eleito de Santo André.

Secretário

O economista José Grecco foi o escolhido pelo prefeito Paulo Serra como novo secretário de Gestão Financeira. A pasta, que ainda será criada, vai nascer da fusão das atuais pastas de Finanças e de Orçamento e Planejamento Participativo.

Paulinho diz que vai receber de Grana uma dívida de R$ 300 milhões. Já o atual prefeito fala em restos a pagar na casa de R$ 200 milhões.